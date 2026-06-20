俳優の齋藤飛鳥がアンバサダーを務める展覧会『テート美術館-YBA＆BEYOND 世界を変えた90s英国アート』が京都市京セラ美術館で開催している。このたび、齋藤が同展を訪れ、取材に応じた。90年代の英国美術における革新的な作品の中で、「京都らしい作品は？」という無茶ぶりに悩みながら答えてくれた。【写真】ダミアン・ハースト「後天的な回避不能」の前でほほえむ齋藤飛鳥本展は、テート美術館のコレクションを中心に、1990