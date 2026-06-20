ダウンタウンの浜田雅功が20日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00※関西ローカル）で、俳優の山崎育三郎と街ブラ。子育てエピソードを披露する。【動画】ミュージカル風で披露！“相方”の「チキンライス」にツッコむ浜田雅功浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、数々の人気ミュージカルで主演を務めるほか、ドラマや映画など、幅広いジャンルで多彩な才能を発揮している“ミュージ