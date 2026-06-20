稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』（_（アンダーバー）は穴の絵文字）が、6月27日から公開される。公開に先駆け、草なぎがオリコンニュースのインタビューに対し「3人だからこその空気感」について語った。【写真】革のジャケットをさわやかに着こなす草なぎ剛■長い時間を共にした2人への特別な思い――本人役を演じてみていかがでしたか役があるとその役に集中しますが、役が自分自身なので