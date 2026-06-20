お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜後9：00〜）が21日放送される。今回は「町を一望する絶景自慢の家」が登場する。【スゴイ家】晴れた日には富士山も！スタバの店舗を意識したLDK山根と遼河が訪れたのは東京都八王子市。2021年築の木造2階建て、380平方メートル、17.5坪の建物だ。車庫のある高い擁壁があるのが特徴的だ。4人家族で2