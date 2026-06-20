歌舞伎の女形を主人公にした映画「国宝」が大ヒット。評判を聞いて私も映画館へ見に行きました。上映後、真っ先に思い出したのは、人間国宝だった先代の中村雀右衛門さん（四代目）のことです。「金閣寺」の雪姫、「本朝廿四孝（ほんちょうにじゅうしこう）」の八重垣姫など格調高い、その至芸はまさに女形の最高峰でした。ところが、雀右衛門さんは舞台を下りたら信じられないほどのコンテンポラリー。知り合って間もない頃、