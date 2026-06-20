◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 9-2 広島(19日、神宮球場)交流戦明け初戦を白星で飾ったヤクルトは、投打のヒーロー3人がお立ち台に上がりました。この日は、打線の12安打9得点の猛攻と、先発・吉村貢司郎投手の4勝目で、まさに投打がかみ合ったヤクルト。4打点を挙げた“打”のヒーロー武岡龍世選手は、第3、4打席について、「練習の成果がすごく出た打席」と振り返り。「打球角度を上げたいというふうに今年は取り組んでいる。思