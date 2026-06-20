国立新美術館で開催中の『ピカソ meets ポール・スミス 遊び心の冒険へ』（会期：9月21日まで）のアンバサダー、音声ガイドナビゲーターに俳優の松岡茉優が起用された。【写真】淡いブルーの装いでアフレコ風景を公開した松岡茉優同展は、パリ国立ピカソ美術館が所蔵する20世紀を代表する芸術家パブロ・ピカソ（1881年〜1973年）の作品にインスピレーションを得て、英国人デザイナーのポール・スミスが会場のレイアウトを考案