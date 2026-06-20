日本マクドナルドが発表サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、熱戦が続き盛り上がりを見せる一方で、突如日本に悲報が舞い込んだ。開幕から1週間、まさかの展開にファンからは悲鳴が相次いだ。日本のサッカーファンに衝撃を与えたのは、マクドナルドで販売されていた「VIVA！ワールドマック」ワールドレジェンドカップ販売終了のお知らせだ。19日、日本マクドナルドから「2026年6月17日(水)より期間限定で販売開始