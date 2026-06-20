北中米W杯サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグD組が19日（日本時間20日）に行われ、米国がオーストラリアを2-0で下した。後半アディショナルタイムには、主審にアクシデントが発生。日本人ファンは驚いていた。強い日差しのもと、現地正午にキックオフとなった米国-オーストラリア戦。米国が2-0とリードした後半アディショナルタイム、主審が突如苦悶の表情を浮かべていた。足がつったとみられ、ピッチに座り