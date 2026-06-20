日本テレビが主催する女芸人No.1を決めるお笑い賞レース「THE W」が、今年開催されないことが分かった。6月19日のスポーツニッポンが報じた。【こちらも読む】ケンコバ4年前の“予言”が大バズり！粗品「THE W」酷評審査で浮上した「お笑い界は破滅する」論2017年にスタートした同大会。昨年まで9年連続で開催され、毎年12月に日テレが決勝戦を生放送していた。歴代優勝者には、ゆりやんレトリィバァ、阿佐ヶ谷姉妹、3時のヒ