4月スタートの春ドラマは大半がゴール済み。残ったのはフジテレビのみで、月9「サバ缶、宇宙へ行く」が6月22日、火9「夫婦別姓刑事」が23日、水10「LOVED ONE」が24日、カンテレ制作の月10「銀河の一票」が29日に最終回を迎える。【もっと読む】反町隆史が松嶋菜々子との「GTO」夫婦共演をにおわせ…"香港デート"報道から読み解く重要サイン「次の夏クールは、TBS日曜劇場の『VIVANT』が頭一つ二つ抜けそうです。春ドラマの前作