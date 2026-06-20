ジローナでプレーしたルベン・ブランコは横浜FM移籍か 元スペインU-21代表GKルベン・ブランコは、Jリーグへの移籍が間近に迫っている。スペインメディア「アトランティコ・ディアリオ」が「彼の次の目的地は日本だ」と報道。欧州以外の国で生活し、競争するという本人の希望を叶えるため、横浜F・マリノスへの加入が目前となっているという。30歳のブランコはセルタの下部組織出身で、17歳でトップ昇格しプロデビュー。その後