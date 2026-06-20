北中米ワールドカップは全チームが初戦を消化北中米ワールドカップ（W杯）は最初の1週間を終え、出場するすべてのチームが初戦を消化した。これに伴い、世界中の記者陣による見解をまとめた最新のパワーランキングが発表され、大会の勢力図に大きな変化が起きている。衛星放送「ESPN」が報じた。記事では、スーパースターたちの躍動や、初出場国を含めた小国の奮闘によって驚きに満ちた1週間になったと大会初週を総括。これを