東京９Ｒの町田特別（３歳上２勝クラス、芝２４００メートル＝１０頭立て）に、クロワデュノールの全弟チャリングクロス（牡３歳、美浦・奥村武厩舎、父キタサンブラック）が出走する。兄は昨年の日本ダービー馬で、今春は大阪杯、天皇賞・春でＧ１連勝。史上初の古馬春３冠がかかった１４日の宝塚記念こそクビ差２着に終わったが、“現役最強”の呼び声が高い。同馬は昨年６月にデビューも９着と期待に応えられなかったが、約