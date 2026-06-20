歌手・千昌夫（７９）が、４８歳で亡くなったという父親についてつづった。２０日までに自身のインスタグラムを更新し、「父の思い出私に残された父の写真は、この一枚だけです」と顔写真を投稿。「出稼ぎ先の足寄で病により４８歳で亡くなりました。父は知人の結婚式で即興で歌うのが得意だったそうで今で言うシンガーソングライターのようだったと母から聞いています」と明かし、「私はどうやら父の血を引き継いだみたい