実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン4 #14』（6月19日配信）において、「お金と幸せ」についての議論がなされた。番組内では、自身のライフスタイルを変化させた経営者の発言に対し、経済アナリストの森永康平氏が自身の父親である森永卓郎氏の生活や思想との共通点に言及する一幕があった。 【映像】「前はフェラーリ、今は自転車」の経営者株式会社