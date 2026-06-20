高い守備力から「鋼鉄の岩」とも呼ばれるベテランが、今年も初戦を突破した。Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージK卓が6月19日に行われ、前田直哉（連盟）が2戦連続トップで首位通過を果たした。2位通過は安藤弘樹（協会）。【映像】前田直哉の“ダイヤモンドロック”ドラ暗刻落としの神守備第1試合は東家から安藤、前田、阿久津翔太（KADOKAWAサクラナイツ・連盟）、茅森早香（セガサ