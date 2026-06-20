憲法改正に強い意欲を見せている高市総理。しかし、国民の憲法そのものに対する意識は必ずしも高いとは言えないのが現状だ。【映像】憲法改正に強い意欲を示す高市総理（動画あり）ニュース番組『わたしとニュース』では、法学者の谷口真由美氏と漫画家の瀧波ユカリ氏とともに、高市総理が目指す憲法改正の方向性や、私たちが持つべき憲法への意識について考えた。■「憲法＝9条」街の声は…高市総理「決断のための議論を」憲