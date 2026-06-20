日本の入管収容制度と入管法は恣意的な（思うがままの）拘禁を禁じた国際人権法（自由権規約）に違反している――1300日以上、入管施設に収容された2人の外国人男性が国を訴えた裁判の控訴審が結審した。1審は男性側が一部勝訴したが、原告と国の双方が控訴、2審の東京高裁はどう判断するのか。原告のイラン人男性が、その胸中を裁判官に訴えた法廷から報告する。（元TBSテレビ社会部長神田和則）収容の現実「心が壊れてしまった