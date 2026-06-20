MATCH 32グループD第2戦2026年6月20日 4:00キックオフ（会場：シアトル・スタジアム）アメリカ 2-0 オーストラリア今大会のグループステージは早くも2週目に突入。グループDの第2戦は初戦をともに制したアメリカとオーストラリアが激突した。試合の構図は開始直後からはっきりしており、マウリシオ・ポチェッティーノ監督率いるアメリカがボールを保持し、オーストラリアを押し込む展開に。後方は3バックとなり、サイドからゴー