プロ野球パ・リーグは19日、各地で3試合が行われました。今季8戦全敗を喫しているソフトバンク戦に挑んだ日本ハム。水谷瞬選手の先頭打者ホームランで先制すると、4回には2点タイムリーで逆転を許すも、直後に2連続タイムリーで再びリードを奪います。さらに6回にはレイエス選手がソロホームラン。9回にはソフトバンクの代打・柳町達選手のタイムリーで1点差まで迫られるも、逃げ切り勝利しました。新指揮官として吉井理人監督を迎