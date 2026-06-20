昨年12月末にフジテレビを退社したフリーアナウンサーの藤本万梨乃（30）が、6月1日から、篠原涼子、寺島進らが所属する芸能事務所「ジャパン・ミュージックエンターテインメント」に所属していたことが19日、明らかになった。藤本は、自身のインスタグラムで「アナウンサーとしてこれまで経験してきたことを大切にしながら、新しいことにも果敢に挑戦し、成長していけたらと思っています」と抱負をつづった。同事務所も「今後はア