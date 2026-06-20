初対面の人と会う前はとても不安.......。そんな気持ちになったことはありませんか。そんなときに試してほしいのが、「会った人の名前」を記録する新しい日記です。その名も「人日記」（ひとにっき）。本記事では、新刊『人日記1日1分、会った人の名前を書く』（内山厳・著）から、1日1分「会った人の名前」を書くだけの新しい習慣について紹介します。「名前」を呼ぶことのメリット「人日記」とは、「会った人の名前」を記録す