2025年にワシントン・ナショナルズに移籍するも、今季はマイナーリーグ3A・2Aでプレーしていた小笠原慎之介投手（28）が日本球界に復帰。“出戻り”移籍したのはセ・リーグ首位を走る読売ジャイアンツ。【写真】めっちゃ笑顔から一転、大逆転負けにシュンとする中日・井上監督6月18日の入団会見で、中日ドラゴンズからのオファーについて問われると「あまり詳しいことは相手様のことがあるので」と言葉を濁した小笠原。古巣か