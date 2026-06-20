亀梨和也（40）が19日、都内で「亀梨和也×GiGoコラボキャンペーン発表会」に登壇し、「KAT−TUN」を想起させるトークで会場を沸かした。新CMで披露するコミカルなダンスは、振付師から緻密な指導を受けて会得。「所属していたグループはそこまで細かくやってこなかった」とアイドル活動を回想しつつ、会見中に亀梨とのコラボグッズの生産が遅れていることが発覚すると「まだギリギリなんですか！」とデビュー曲「Real Face」の