お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之が、北中米Ｗ杯メンバーから選外となったＭＦ南野拓実（モナコ）とのツーショットを公開した。「ＤＡＺＮ」のリポーターとして、現地で取材中の井口は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「日本代表ＶＳオランダ代表。最高。」と記し、スタジアムのピッチ上でメンター役として代表チームに帯同している南野と並び、笑顔で写真に収まっている。この投稿にフォロワーからは「井口