逮捕から３８年、滋賀県日野町で１９８４年に起きた強盗殺人事件で無期懲役が確定し、７５歳で病死した阪原弘（ひろむ）・元受刑者の再審無罪が確実となった。再審開始決定から８年にわたり有罪主張を続けてきた検察は、１９日にあった大津地裁、弁護団との三者協議で、一転して「白旗」を揚げた。■世間の関心「有罪主張も、新たな立証も行わない」。地裁の一室で行われた三者協議の冒頭、検事は淡々と切り出した。弁護団が「