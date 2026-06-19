老後資金への不安や物価高を背景に、投資への関心はかつてないほど高まっている。しかし、巨万の富を築いた投資家たちは、単に「もうかる銘柄」を探していたわけではない。世界的投資家のウォーレン・バフェットや、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツは、一般的な成功論とは異なる独自の価値観と判断基準を持っていた。凡人とは正反対ともいえる彼らの発想から見えてくる、本当に豊かな人生を実現するためのお金との向き合い方と