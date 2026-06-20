俳優本木雅弘（60）が19日、東京・丸の内ピカデリーで、主演映画「黒牢城」（黒沢清監督）の初日舞台あいさつに出席した。本木は「作品は新たな航海にこぎ出す、私の後悔も始まる。公開されてもこの連鎖です」と、「こうかい」つながりであいさつした。菅田将暉は「後悔はするんでしょうけど、やっと公開かと、ただただ楽しみ」、青木崇高は「後悔ではなく、爽快」、Snow Man宮舘涼太は「初日を迎えられたことをうれしく思っており