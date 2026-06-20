プロデューサーとして映画制作に携わった賀来賢人さん（36）にインタビュー。俳優だけでなくプロデューサー業も始めたきっかけや、海外で活動をするなかで得た気づきなどを伺いました。■「あ、これ本当に仕事がなくなるかも」プロデューサー業を始めたワケ賀来さんは、2007年に俳優デビューし、これまで約100本の作品に出演してきました。そして2024年、配信作品で主演とプロデュースを務め、この作品でタッグを組んだアメリカ