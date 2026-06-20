タレント村重杏奈（27）が19日、都内でノーベル製菓「ペタグーグミ」をPRするイベントに出席した。グミの味わいで人類を“とりこ”にするペタグー星人に扮（ふん）して登場。自身のことを「芸能界の太陽」だとドヤ顔で明かし「私は太陽だからロケが悪天候で中止になったことがない」。芸能界のライバルは梅沢富美男といい「ロケでは（自分が）息を吸ったらもうしゃべっている。目に入る物、全てに対してコメントをしている感じ。負