20年にわたるプロボクサー生活を歩んできた近藤明広photo by Shogo Murakami連載「40代現役アスリートの矜持」前編：【ボクシング】近藤明広（全２回）紆余曲折のキャリアを歩み、32歳のときに中量級のスーパーライト級で世界初挑戦。本場アメリカ・ニューヨークでの大勝負に敗れてもなお、あきらめずに夢をずっと追い続けてきた。後楽園ホールでデビューしてから20年。41歳となったプロボクサーの近藤明広は、いまも毎日のよう