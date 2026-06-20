読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！同じサークルの彼氏と順調に付きあっていた私。しかし突然、「別れたらしい」という噂が広まり始めます。その裏には、彼氏を狙う女友だちの恐ろしい思惑が隠されていました…。彼氏のことを探ってくる友人に違和感私には、同じサークルに所属する彼氏がいました。周囲からも仲のいいカップルだと言われ、毎日楽しく過ごしていたのです。ある日の帰り道、サークルの友人から声をか