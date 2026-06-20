韓国発メイクアップアーティストブランド「JUNGSAEMMOOL（ジョンセンムル）」から、数量限定のスペシャルセットが登場しました。ブランドを代表するクッションファンデーション「エッセンシャルスキンヌーダークッション」の限定ピンクエディションに、“水彩画チーク”として人気の「アーティストクッションブラッシュ」のミニサイズを組み合わせた豪華な内容です。持っているだけで気分が高