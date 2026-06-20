俳優でアイドルグループ・AND CaaaLLのメンバーとしても活動する豊田ルナが、発売中の写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』に登場。浴衣姿で夏の夜を彩るグラビアを披露している。【別カット】提灯の光に照らされ儚げな表情を見せる豊田ルナ『週刊SPA!』で掲載された水着グラビアをまとめた同シリーズ。記念すべき30号の表紙は、コスプレイヤーの伊織もえが務める。誌面には福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、本多もか、HARUKAら