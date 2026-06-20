飲み会は楽しみ。でも、少しだけ気がかりがある会社員のEさん（30代）は、同僚との飲み会や友人との女子会が嫌いではありません。仕事終わりに気心の知れた相手と話す時間は、気分転換にもなっていました。【漫画】楽しいはずの飲み会なのに…夫からどうでもいいLINEが何通も来る！（全編を読む）ただ最近は、予定が入るたび、あることが頭をよぎるようになりました。 「今日も、LINEがたくさん来るだろうな…」結婚して2年に