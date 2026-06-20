6年ぶりフルモデルチェンジで「小さな高級車」に進化日産は2026年6月17日、新型コンパクトSUV「キックス」を発表しました。同日に発売しています。どのような進化を遂げたのでしょうか。キックス（KICKS）は2016年5月にブラジルで発表されたコンパクトSUVです。日産には同名の軽SUV「キックス（KIX）」が2012年まで販売されていましたが、こちらの系譜とは異なります。【画像】超カッコいい！ これがニッサンの「新型小さ