米国―オーストラリア前半、ヘディングでチーム2点目のゴールを決める米国のフリーマン（中央）。GKビーチ＝シアトル（ロイター＝共同）米国が前半に連動性のある攻撃を発揮し2得点。11分にバログンが左サイドをドリブルで駆け上がり、クロスでオウンゴールを誘発して先制。43分にフリーマンが打点の高いヘディングシュートで追加点を奪った。後半は堅守が光り、無失点で逃げ切った。オーストラリアは前半に得意のカウンター攻