◆米大リーグカブス１６―２ブルージェイズ（１９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）２００８年以来となったカブス・鈴木誠也外野手（３１）とブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）の日本人右打者対決は「４番・ＤＨ」に座った鈴木が１回の適時二塁打に左前安打、三塁強襲安打を放って５月２９日以来の３安打固め打ちを見せて圧勝した。打率も２割６分９厘まで上がってきた。鈴木は１回１死二、三塁でブルージ