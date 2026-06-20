『週刊プレイボーイ』26号は6月15日に発売！ 木村絵里子が、6月15日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』26号に登場！ 木村絵里子 ©丸谷嘉長／集英社 【プロフィール】木村絵里子（きむら・えりこ）1996年9月11日生まれ埼玉県出身身長164cmB90 W57 H83オスカープロモーション所属。大手ＩＴ企業の現役社員。会社員として働きながら昨年7月に念願のグラビア