最上ゆにが、イメージDVD『最上ゆに神尻姫』（竹書房）を5月29日にリリース。Gカップのバスト、引き締まったクビレ、そして完璧な上向きヒップを誇る大型新人の登場だ。 最上ゆに ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. タイトルに「神尻」とある通り、お尻の肉感を最大限に活かしたバックラインの美しさは群を抜いている。しなやかな曲線美と、現役看護師という清楚なイメージとのギ