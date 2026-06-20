チュニジア戦が行われるモンテレイ競技場＝モンテレイ（共同）【モンテレイ（メキシコ）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で1次リーグF組の日本は20日午後10時（日本時間21日午後1時）からメキシコのモンテレイ競技場でチュニジアとの第2戦に臨む。日本は第1戦でオランダと引き分け、大会初勝利を目指す。国際サッカー連盟（FIFA）によると、日本とチュニジアの一戦はW杯通算千試合目の節目。日本の森保一