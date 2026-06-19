無印良品が、古民家などから回収した「日本の古家具」シリーズを6月26日に全国8店舗で発売する。【画像をもっと見る】「日本の古家具」シリーズでは、日本各地の古民家などから回収した家具や道具を、良品計画の拠点でメンテナンスおよびリペアを施したうえで販売。経年による色合いの変化やキズ、補修の跡など、一点ごとに異なる表情を持つ古家具を個性として捉え、過度な修復を行わずに再生するという。今回は、木製菓子型