開催：2026.6.20 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 16 - 2 [ブルージェイズ] MLBの試合が20日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとブルージェイズが対戦した。 カブスの先発投手はベン・ブラウン、対するブルージェイズの先発投手はケビン・ガウスマンで試合は開始した。 1回裏、4番 鈴木誠也 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒッ