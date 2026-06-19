婦人靴ブランド「ジェリービーンズ」を展開しているジェリービーンズグループが、韓国発のレディースシューズブランド「サップン（SAPPUN）」の日本国内での独占販売を2026年8月以降に開始する。【画像をもっと見る】サップンは、「つま先から、私らしく。」をコンセプトに、パンプスやローファー、ブーツやサンダルといったフットウェアを展開するブランド。トレンド感と高級感を両立した多様なアイテムを手頃な価格帯で販売