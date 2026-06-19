TOKYO BASEが展開する「ユナイテッド トウキョウ（UNITED TOKYO）」が、ソウル・狎鴎亭エリアに韓国初となる店舗「UNITED TOKYO SEOUL」をオープンする。営業開始日は7月3日。【画像をもっと見る】新店舗では、メンズ・ウィメンズの最新コレクションをラインナップ。また、同店舗を記念し、限定アイテムも発売する。メンズは、創業130周年の老舗旗屋が生産した生地を使用したドライシルクタフタシリーズを3型用意。経糸に細