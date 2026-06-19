「アクネ ストゥディオズ（Acne Studios）」が、オリジナルマガジン「アクネ ペーパー（Acne Paper）」の最新号として、ブランド誕生30周年を記念した特別号「Autoportrait」（9350円）を発売した。公式オンラインストアや一部の書店で取り扱っている。また、発刊に合わせ、オープンライブラリーイベント「Pink Library」を6月25日から29日まで原宿の「StandBy Harajuku」で開催する。【画像をもっと見る】最新号のテーマ