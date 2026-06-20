日本テレビ系7月期土曜ドラマ（毎週土曜よる9:00〜9:54放送）『告白−25年目の秘密−』のメインビジュアルを解禁！さらに、初回放送日は7月11日（土）に決定。放送はよる9:00から。本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか──。25年前に起きた凄惨