きょう6月20日（土）午後1時30分〜2時30分 日本テレビにて「池上・粗品のヤブから真相ニュース」を放送。世間を騒がせるニュースの当事者をスタジオに呼び、池上彰と粗品（霜降り明星）が忖度なしで質問をぶつけまくる。あの成功の裏に何があった？判断を間違えたのはどこ？当時の決断のワケ、ニュースの真相、あの行動への後悔と未来への教訓とは？解説者ではなく“質問者”の池上と忖度なしでニュースの当事者に切り込む粗品がヤ