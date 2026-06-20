◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 9-2 広島(19日、神宮球場)リーグ再開となったこの日、投打かみ合う躍動で広島に勝利したヤクルト。試合後に池山隆寛監督がインタビューに応じました。3回までは両チーム無得点と均衡の展開となるも、4回にヤクルト打線が奮起。内山壮真選手のタイムリーなどで一挙5得点とします。ここから流れを引き寄せ、終わってみれば12安打9得点。投げては、先発・吉村貢司郎投手が7回2失点の好投で今季4勝目を